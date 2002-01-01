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Книги - Неотложные состояния и неотложная помощь

Раздел: Книги / Неотложные состояния и неотложная помощь
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Айламазян Э.К., Новиков Б.Н., Павлова Л.П. - Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике. 3-е издание.
Айламазян Э.К., Рябцева И.Т. - Неотложная помощь при экстремальных состояниях в гинекологии.
Александрович Ю.С., Гордеев В.И., Пшениснов К.В. - Неотложная педиатрия
Алексеева О.П. - Неотложная терапия в схемах и таблицах
Багненко С.Ф., Верткин А.Л., Мирошниченко А.Г., Хубутия М.Ш. - Руководство по скорой медицинской помощи.
Багненко С.Ф., Стожаров В.В., Мирошниченко А.Г. - Скорая медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Белебезьев Г.И., Белецкая Л.М., Вольный И.Ф., Постернак Г.И. - Неотложная медицинская помощь детям на догоспитальном этапе.
Блохин Б.М. - Неотложная педиатрия. Национальное руководство
Боровков Н.Н. - Неотложные состояния в кардиологии
Бородулин В.И. - Справочник по неотложной медицинской помощи.
Браславец А.Я. - Неотложная неврология.
Бубнов В.Г., Каташенский Н.В. - Атлас первой помощи в условиях проведения антитеррористических операций
Буянов В.М., Нестеренко Ю.А. - Первая медицинская помощь.
Вельтищев Ю.Е., Шаробаро В.Е. - Неотложные состояния у детей. Справочник
Верткин А.Л. - Национальное руководство по скорой помощи
Виленский Б.С. - Неотложные состояния в неврологии
Волосовець О.П., Марушко Ю.В., Тяжка О.В., Лукашук В.Д. - Невідкладні стани в педіатрії.
Вольный И.Ф., Налапко Ю.И., Пешков Ю.В., Сиротченко Т.А. - Экстренная медицинская помощь взрослым и детям на догоспитальном этапе
Вольный И.Ф., Постернак Г.И., Пешков Ю.В., Никонов В.В., Белебезьев Г.И. - Экстренная медицинская помощь на догоспитальном этапе.
Воробьев А.И., Городецкий В.М., Шулутко Е.М., Васильев С.А. - Острая массивная кровопотеря
Вялкова А.А., Захарова И.Н. - Неотложные состояния у детей
Гиршин С.Г. - Клинические лекции по неотложной травматологии.
Гринев М.В., Ершова И.Н. - Справочник врача скорой и неотложной медицинской помощи.
Гэлли Р.Л., Спайт Д.У., Симон Р.Р. - Неотложная ортопедия. Позвоночник
Деревенщиков С.А. - Пособие дежуранта. 2-е издание
Дзяк Г.В. - Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб.
Дзяк Г.В. - Экстренная медицинская помощь
Дональд А. Фэлэйс - Экстренная помощь в стоматологии
Жукова Л.А., Сумин С.А., Лебедев Т.Ю. - Неотложная эндокринология
Заславский А.Ю., Куприненко Н.В. - Конспект педиатра. Часть 8: Неотложные состояния.
Зильбер А.П. - Медицина критических состояний
Зильбер А.П. - Этюды критической медицины.
Ивасенко П.И., Вагнер В.Д., Скальский С.В. - Неотложные состояния в амбулаторной стоматологической практике.
Кавалерский Г.М., Гаркави А.В. - Медицина чрезвычайных ситуаций. Хирургия катастроф.
Капустник В.А., Хижняк А.А., Міхаліна М.А. - Невідкладні стани та медичні маніпуляції
Колоколина В.Ф., Румянцев А.Г., Блохин Б.М. - Практическое руководство по детским болезням. Том 5. Неотложная педиатрия.
Кондратенко П.Г. - Неотложные состояния.
Костюченко А.Л., Филин В.И. - Неотложная панкреатология
Курек В.В., Кулагин А.Е. - Руководство по неотложным состояниям у детей. 2-е издание
Кусталоу К. - Неотложные врачебные манипуляции.
Лапшин В.Н., Михайлов Ю.М. - Экстренная помощь при шокогенной травме и острой кровопотере на догоспитальном этапе
Лобода В.Ф. - Клініка ти синдромна терапія невідкладних станів у дітей
Лысенков С.П., Мясникова В.В., Пономарев В.В. - Неотложные состояния и анестезия в акушерстве. Клиническая патофизиология и фармакотерапия.
Майерсон С., Чаудари Р., Митчелл Э - Неотложные состояния в кардиологии. 2-е издание
Макуэй-Джонс К., Молинеуке Э., Филлипс Б., Шабалов Н.П. - Современная неотложная помощь при критических состояниях у детей.
Марини Дж., Уиллер А. - Медицина критических состояний.
Мартынов А.А. - Диагностика и терапия неотложных состояний в клинике внутренних болезней
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. - Международное руководство по первой помощи и реанимации.
Мирошниченко А.Г., Руксин В.В. - Рекомендации по оказанию скорой медицинской помощи в Российской Федерации.
Мирошниченко А.Г., Руксин В.В., Шайтор В.М. - Скорая медицинская помощь.
Михайлович В.А., Мирошниченко А.Г. - Руководство для врачей скорой медицинской помощи.
Мкртумян А.М., Нелаева А.А. - Неотложная эндокринология.
Молочный В.П., Рзянкина М.Ф., Жила Н.Г. - Педиатрия. Неотложные состояния у детей. 4-е издание
Мюллер З. - Неотложная помощь
Нагнибеда А.Н. - Неотложная синдромология. Скорая медицинская помощь
Никонов В.В., Вольный И.Ф., Померанцев В.И., Балатанова Е.А., Пешков Ю.В., Михайлик Ю.Г., Роменский В.М. - Алгоритм экстренной медицинской помощи при неотложных состояниях на догоспитальном этапе
Носов В.В., Вольный И.Ф., Пешков Ю.В., Пустовая О.А., Соколов А.С. - Сердечно-легочная и церебральная реанимация на догоспитальном этапе
Огурцов П.П., Дворников В.Е. - Неотложная кардиология.
Олман К., МакИндоу Э., Уилсон А. - Неотложные состояния в анестезиологии.
Отвагина Т.В. - Неотложная медицинская помощь
Педаченко Є.Г., Шлапак I.П., Гук А.П. - Черепно-мозгова травма: сучаснi принципи невiдкладнi допомоги
Петренко В.А. - Неотложная стационарная помощь пострадавшим с повреждениями челюстно-лицевого скелета.
Петрушина А.Д., Мальченко Л.А., Кретинина Л.Н. - Неотложные состояния у детей.
Петрушина А.Д., Мальченко Л.А., Кретинина Л.Н., Ушакова С.А. - Неотложные состояния у детей.
Поздняков Ю.М., Красницкий В.Б. - Неотложная кардиология
Регеда М.С., Кресюк В.Й., Гайдучок І.Г. - Невідкладні стани.
Роздольський І.В. - Невідкладні стани в хірургії
Руксин В.В. - Неотложная кардиологическая помощь на догоспитальном этапе.
Руксин В.В. - Неотложная кардиология. 4-е издание.
Руксин В.В. - Неотложная профилактика сердечно-сосудистых катастроф.
Рябов Г.А. - Синдромы критических состояний
Салихов И.Г., Ахмеров С.Ф. - Неотложные состояния в практике терапевта.
Самура Б.А., Черных В.Ф., Киреев И.В. - Первая доврачебная помощь.
Селихова Л.Г. - Неотложные состояния в пульмонологии.
Семенов Г.М., Ковшова М.В., Петришин В.Л. - Неотложные оперативные вмешательства в экстремальных ситуациях.
Серов В.Н., Сухих Г.Т. - Неотложные состояния в акушерстве
Сидельников В.М. - Неотложные состояния в педиатрии
Скакун М.П. - Невідкладна допомога при гострих отруєннях.
Спригингс Д., Чамберс Дж. - Экстренная медицина.
Стоунхэм М., Уэстбрук Дж. - Медицинские манипуляции
Суворов А.В., Суслова О.А., Зубеева Г.Н., Конюхова И.В., Кузьменко Ю.Н. - Неотложные состояния при нарушениях ритма сердца
Сумин С.А. - Неотложные состояния.
Сумин С.А. - Неотложные состояния. 6-е издание
Сыропятов О.Г., Наприенко А.К., Дзеружинская Н.А., Друзь О.В., Петрина Н.Ю. - Неотложные состояния в наркологии
Тулупов А.Н. - Тяжелая сочетанная травма
Фриммель М. - Экстренные ситуации в клинической практике
Фэлэйс Дональд - Экстренная помощь в стоматологии
Ханс-Антон Адамс, Андреас Флемминг, Ларс Фридрих, Хайнер Рушулте - Атлас по неотложной помощи
Хоффман Р., Нельсон Л. - Экстренная медицинская помощь при отравлениях
Цыбулькин Э.К. - Угрожающие состояния в педиатрии: экстренная врачебная помощь
Чазов Е.И. - Неотложные состояния. Диагностика и лечение
Чернышов В.Н. - Тактика оказания экстренной помощи в педиатрии
Шайтор В.М., Мельникова И.Ю. - Неотложная педиатрия. Краткое руководство.
Шелехов К.К., Смолева Э.В., Кабарухина Б.В. - Фельдшер скорой помощи. 7-е издание.
Штайнигер Удо - Неотложные состояния у детей
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