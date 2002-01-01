Книги - Неотложные состояния и неотложная помощь
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Айламазян Э.К., Новиков Б.Н., Павлова Л.П. - Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике. 3-е издание.
Багненко С.Ф., Верткин А.Л., Мирошниченко А.Г., Хубутия М.Ш. - Руководство по скорой медицинской помощи.
Багненко С.Ф., Стожаров В.В., Мирошниченко А.Г. - Скорая медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Белебезьев Г.И., Белецкая Л.М., Вольный И.Ф., Постернак Г.И. - Неотложная медицинская помощь детям на догоспитальном этапе.
Бубнов В.Г., Каташенский Н.В. - Атлас первой помощи в условиях проведения антитеррористических операций
Вольный И.Ф., Налапко Ю.И., Пешков Ю.В., Сиротченко Т.А. - Экстренная медицинская помощь взрослым и детям на догоспитальном этапе
Вольный И.Ф., Постернак Г.И., Пешков Ю.В., Никонов В.В., Белебезьев Г.И. - Экстренная медицинская помощь на догоспитальном этапе.
Ивасенко П.И., Вагнер В.Д., Скальский С.В. - Неотложные состояния в амбулаторной стоматологической практике.
Колоколина В.Ф., Румянцев А.Г., Блохин Б.М. - Практическое руководство по детским болезням. Том 5. Неотложная педиатрия.
Лапшин В.Н., Михайлов Ю.М. - Экстренная помощь при шокогенной травме и острой кровопотере на догоспитальном этапе
Лысенков С.П., Мясникова В.В., Пономарев В.В. - Неотложные состояния и анестезия в акушерстве. Клиническая патофизиология и фармакотерапия.
Макуэй-Джонс К., Молинеуке Э., Филлипс Б., Шабалов Н.П. - Современная неотложная помощь при критических состояниях у детей.
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. - Международное руководство по первой помощи и реанимации.
Мирошниченко А.Г., Руксин В.В. - Рекомендации по оказанию скорой медицинской помощи в Российской Федерации.
Никонов В.В., Вольный И.Ф., Померанцев В.И., Балатанова Е.А., Пешков Ю.В., Михайлик Ю.Г., Роменский В.М. - Алгоритм экстренной медицинской помощи при неотложных состояниях на догоспитальном этапе
Носов В.В., Вольный И.Ф., Пешков Ю.В., Пустовая О.А., Соколов А.С. - Сердечно-легочная и церебральная реанимация на догоспитальном этапе
Педаченко Є.Г., Шлапак I.П., Гук А.П. - Черепно-мозгова травма: сучаснi принципи невiдкладнi допомоги
Петренко В.А. - Неотложная стационарная помощь пострадавшим с повреждениями челюстно-лицевого скелета.
Семенов Г.М., Ковшова М.В., Петришин В.Л. - Неотложные оперативные вмешательства в экстремальных ситуациях.
Суворов А.В., Суслова О.А., Зубеева Г.Н., Конюхова И.В., Кузьменко Ю.Н. - Неотложные состояния при нарушениях ритма сердца
Сыропятов О.Г., Наприенко А.К., Дзеружинская Н.А., Друзь О.В., Петрина Н.Ю. - Неотложные состояния в наркологии